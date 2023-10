Dorronsoro-Bordaisco-Garciarena en Alpha: “Si sos amigo te doy la obra, sino no te doy la obra…”

En plena campaña electoral dirigentes de Juntos por el Cambio visitaron los estudios de FM ALPHA; el candidato a intendente Federico Dorronsoro, el senador provincial Ariel Bordaisco y el candidato a diputado por la quinta sección Diego Garciarena.

“Venimos con dos amigos políticos, amigos de la vida, son nuestro nexo a los vínculos superiores el día que estemos al frente de la ciudad…Nos dan el apoyo necesario porque es gente de valores y agradecidos que estén acá. Tanto Ariel como Diego ya casi son “florenses” siempre digo porque desde el día uno siempre está acompañándonos…” decía Dorronsoro en el comienzo.

Ariel Bordaisco senador provincial: “Si sos amigo te doy la obra, sino, no te doy la obra..”

“Es un placer acompañar a Federico, se respira mucha expectativa porque el proyecto florense genera muchas ganas porque es un cambio que obedece a ese cambio que pide la provincia. Lo que recibimos de los vecinos es un grito de pedir un país normal, poder trabajar, invertir, ir al supermercado y que no te cambien todos los días los precios. Esta matriz que este populismo, esta forma de gobernar autoritaria y con un grado de corrupción muy fuerte nos da esperanza en el marco de esta tristeza. La gente ve un cambio que es posible en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires y en el país con el liderazgo de Patricia Bullrich. Ese cambio está cerca, es posible y es factible. Estos hechos de corrupción afectan a la opinión pública, la gente se da cuenta que es parte de este gobierno, aparecen casos similares de impunidad en distritos de la provincia. Tenemos una vicepresidenta procesada, esta matriz de impunidad se repite en todos los niveles, esto hace que la gente haya abierto los ojos. El equipo de Adelante Las Flores tiene muchos proyectos e ideas para la ciudad. Nos piden que pensemos en Las Flores, que los tengamos en cuenta, hagamos obras y pensemos en la seguridad, salud, el trabajo. El gobierno de Kicillof ha hecho un reparto discriminado… Amigo, te doy la obra. No sos amigo, no te doy la obra. Nos piden que haya una forma distinta de conducir y cumplir las demandas que nos están pidiendo. En esta recorrida se ven municipios que regalan heladeras, bicicletas… La gente hoy conoce lo que hace el populismo regalando plata. El cambio será con alguien que esté dispuesto a hacer política de manera distinta sin robar siendo transparente y sin usar a la gente. Acá en Las Flores hay un basural y nadie se ocupa. Perjudica el ambiente, al vecino. Ejemplos como éstos hay en muchos municipios. Por eso digo que hay otras formas de gobernar, con municipios al lado del productor, municipios que logran cambiar la vida de los vecinos…. Me gusta mucho venir a acompañar a Adelante Las Flores porque es un espacio que vengo siguiendo desde hace mucho y veo muchos jóvenes, pero también gente con experiencia. Han construido un espacio plural, bien horizontal, igualitario con vecinos de la ciudad que están convencidos que es necesario cambiarla…. Estuvimos en el Partido de la Costa, Pila, Lezama, Gral. Guido, Lavalle, San Cayetano, Miramar… Venimos recorriendo una sección muy importante para Juntos con intendentes exitosos con gestiones muy probas. Hoy quiero estar cerca de los candidatos florenses porque han hecho una gran elección en las PASO y lo volverán a hacer el 22. Acá hay un equipo muy importante que tienen bien en claro las cosas que hay que cambiar.

Diego Garciarena: “Tenemos que trabajar en la educación, las autonomías municipales”

“Trabajé en el ‘94 en la Convención Constituyente con Raúl Alfonsín. Tuve el placer de conocerlo, compartir muchos momentos y fue algo inolvidable. La primera función es construir mayorías para que el nuevo gobernador Néstor Grindetti tenga las herramientas que necesitan la matriz de la provincia. Tenemos que trabajar en la educación, las autonomías municipales, son los dos ejes en los cuales me gustaría ocuparme. La crisis social que hoy se profundiza a nivel escandaloso en la provincia muestra por ejemplo pibes que van a la escuela sólo a comer…Cuando hablamos de ordenar al país hablamos de que el estado garantice que el chico coma en su casa y vaya a la escuela a estudiar. Cuando recorremos la provincia la gente no pide pavadas, la gente es sensata y demanda cosas razonables. A la noche estaremos en Balcarce y mañana en Ayacucho. Es muy grande la quinta sección electoral. Siento que hicimos una campaña que fue de menor a mayor. Comenzamos a ir a la casa del vecino, eso nos puso en un lugar muy competitivo. En la provincia se gana o se pierde por un voto. El único candidato a ganarle a Kicillof es Grindetti. Uno podría ganar igual la elección sin ganar la provincia pero si no la ganás es difícil cambiar la Argentina. Fede es sin dudas parte de la ola que estamos proponiendo…” remarcaban.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

