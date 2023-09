Dorronsoro con Bullrich y los candidatos provinciales de Juntos por el Cambio

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio Federico Dorronsoro participó, junto a Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, de un encuentro en Pilar con intendentes, candidatos a intendentes de la Provincia y del interior del país, y legisladores del espacio como muestra de unidad de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Durante el mismo, la candidata a Presidenta Patricia Bullrich como principal oradora expresó «Yo quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina. Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad”. Por su parte el candidato Gobernador Néstor Grindetti enfatizó «de esta crisis se sale con orden y no con caos; el orden es necesario, es cumplir la ley, la convivencia, es que los pibes tengan 190 días de clases, que los hospitales funcionen, que los chorros estén en cana y eso se puede llevar adelante sólo si hay equipo. Tenemos la experiencia, gobernamos municipios, somos un vecino más que conoce los problemas de la gente, no planteamos ideas irrealizables ni consignas fáciles para ganar una elección”. De esta manera Juntos por el Cambio sella la unidad del espacio en la provincia de Buenos Aires, y camina a paso firme y con expectativa a las elecciones generales de octubre.

