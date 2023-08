Dorronsoro en cierre de campaña: “Entiendo que puedo ser parte de una nueva generación de políticos”

En la mañana de El Periodístico, hablamos con el pre candidato a Intendente por Juntos por el Cambio lista 132b, el bioquímico Federico Dorronsoro… “el tramo final de esta primera parte electoral poniendo eje en octubre creyendo que vamos a tener el acompañamiento en las urnas para poder seguir si no continuar trabajando para darle lo mejor a Las Flores…” Iniciaba la charla.

“Voy a dar una dedicación exclusiva, esfuerzo total entiendo que puedo ser parte de una nueva generación de políticos cubriendo las necesidades de la gente, no estar eternamente en un sillón, se necesita una nueva generación y no tomar medidas sólo por los aplausos y los votos…Detrás hay gente que tiene mucho conocimiento de hacer las cosas, con tres ejes muy importantes para cambiar como es la educación, la producción, arrancar la máquina de generar empleo y la salud porque se puede tener una mejor cantidad de efectores -recurso humano-, déficit profesional, la calidad lo da el profesional y no un edificio ostentoso. Lo primero es la salud de nuestros vecinos. Está demostrado que con mejores salarios se pueden convencer a médicos que vengan a atender a Las Flores, mejorar la atención en los CAPS. Hay que hacer convenio con lo privado para que vecinos no viajen tanto a Azul o Saladillo con el gasto que eso significa…” Decía.

En caso de ser elegido intendente, y sobre la transición del personal jerárquico, dijo: “Desde octubre tenemos pensado ponerme a disposición total para comenzar la transición con anterioridad para que no sea tan larga. A partir de diciembre tendremos una mochila muy grande de ocupaciones. Si fuese así el intendente saliente lo entendería así y va a colaborar. Contarle a la ciudadanía donde estamos y tener una proyección para decir en cuánto tiempo se pueden hacer las cosas, siempre marcando un horizonte…. Al día después de las elecciones hacer una transición ordenada hasta marzo cuando comiencen las sesiones del HCD para que la gente pueda ir viendo lo que se va a hacer…”

Sobre la participación electoral y la sensación de la gente, dijo: “Nos queda recorrer los últimos sectores de la ciudad, reunirnos con todo el equipo para agradecerles porque se ha trabajado incansablemente. Nos queda un tramo largo todavía después del lunes. Si la contienda me deja afuera estaremos acompañando. Si ganamos a seguir adelante…”

ENTREVISTA COMPLETA A FEDERICO DORRONSORO

