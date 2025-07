Dorronsoro: “No podemos tener seis reuniones para ver si ponemos o no un semáforo…”

En la mañana del miércoles, difundimos en la radio una entrevista con el concejal opositor Federico Dorronsoro. En la misma se tocaron diversos temas que fueron de discusión en el recinto del HCD.

“Siempre en el marco del respeto uno se permite hacer una crítica de lo que uno cree que está mal o se puede modificar. Siempre digo que más que político intento ser un reflejo de lo que la gente me transmite. Intento llevar al Concejo lo que el vecino pide y necesita, pero desde el punto de vista de un ciudadano y no de un político. Me quejo muchas veces de la vieja política de la cual nunca quiero participar. Me refiero a no prometer ni andar regalando ni tampoco estar sacándose fotos con todo el mundo, eso es ser cruel con el ciudadano, es una forma de creerse que uno es distinto o superior…” Sobre el nuevo esquema del tránsito dijo:

“hay cosas para analizar. Si bien el nuevo ordenamiento viene de una solicitud de muchos vecinos y comerciantes para que se vuelva a la doble mano… En lo personal no era la idea que uno tenía en la cabeza pero como representamos al pueblo hay que hacer lo que el vecino demande siempre y cuando sean cosas lógicas. Por un lado le ofreces eso al comerciante, pero por otro lado a mucha gente le complicas la existencia en el día a día. Nosotros desde el espacio propusimos colocar un semáforo a Avda. San Martín y Pueyrredón… La idea siempre era presentarlo en el HCD. Permitir doblar a la izquierda, permite entrar a la estación de servicio, ir a la laguna, centro de deportes. Muchos me dijeron que se rompió esa dinámica. Complejizan la situación a la gente. No podemos tener seis reuniones para ver si ponemos o no un semáforo. El semáforo en esa esquina sería útil también en Harosteguy y Carmen como comento el concejal Municoy. Te enoja un poco el hecho que no haya una resolución porque hay gente que lo necesita”. Sobre las consultas al director del teatro Aldo Valente en la parlamentaria, dijo: “Cuando uno va al HCD por ahí conoce la película entera. Me ha pasado de llevarse por el boca a boca con la crítica de alguno que no es de la misma manera. Finalmente todo se politiza ahí adentro y cuando escuchamos al director del Teatro hablar de la sala y la proyección que tiene uno, puede estar de acuerdo o no. Sin embargo hoy el teatro empezó a tener otra inercia lo cual, en función de lo que nos contó el director, es algo donde uno tiene que alentarlo. Hay una cuestión que yo lo hablé con él, es que es importante generar una cultura para ir al Teatro. Las Flores tiene un problema muy grande que es el poder adquisitivo promedio. Con esto digo que los bolsillos promedios de gran parte de los vecinos son flacos lamentablemente. Muchos por debajo de las capacidades de llegar a fin de mes. Todo eso es muy triste. Si se pudiera llegar a fin de mes, el florense promedio no es de acudir mucho a lugares porque al no tener esa capacidad económica se ha perdido eso de ir al teatro salvo cuando llevan a los chicos. O también al cine, salir a pasear o a recorrer vidrieras. Uno no ve esa dinámica. También tiene mucho que ver es que uno no puede ofrecer mucho porque no hay mucho que se puede consumir. En una discusión base, se encuentra que la mitad de la población de Las Flores tiene un sueldo promedio de 400 o 500 mil pesos y es obvio que no pueden acceder a estas cosas. Es ahí cuando uno tiene que luchar por esas cosas y generar la cultura de que la rueda empiece de nuevo a girar. Que no todo sea público o papá municipio. Que haya una forma privada para retomar esa circulación…En Trenque Lauquen, donde tengo mucho contacto, tienen otras posibilidades y otra capacidad. He visto un crecimiento diferente. Allí existe un bono llamado Barrio Alegre donde se sortean también salidas al cine o al teatro. Eso generó una dinámica que hace que la gente cuando sale de esos eventos consume. Se lo pasé como un dato al director…Por ejemplo, uno adquiere la Rifa del Hospital que también puede habilitar con el número, ir al teatro forma gratuita. Eso motoriza otra cosa más”.

Con el tema del vandalismo que también fue motivo de reunión en el HCD, dijo:. “Creo que falta un poco de control, hay una pata que es cultural y social. Otra que es la responsabilidad de los padres con sus hijos. Yo a veces como que se libra todo. No hay una rigidez en cumplir con las normas. Una simple pregunta que hice en la reunión fue cuánto alcoholímetros hay y cuántos controles se hacen a la salida del boliche. Veo que hacen un poco y luego se pierde la continuidad. Siento que en cuanto a la nocturnidad no hay una decisión política de sostener los controles. Si a mí me tocara ser intendente, hoy hay que hacer hasta un test de drogas porque lamentablemente hay mucha difusión de drogas. Si al boliche se le indica que tiene que cerrar a las 5, tiene que ser así, no se puede quedar gente hasta las 6 y media o 7 de la mañana orinando las puertas de las casas linderas. Yo he visto a policías tratando de separar una pelea y los golpean a los policías, y después los policías no tienen forma de actuar, porque también es parte de cómo estamos viviendo, no se respeta a la autoridad, no se respetan las ordenanzas, hay cambios que se deben hacer con firmeza ya sea en el tránsito o la nocturnidad, porque los cambios culturales no se hacen de un momento a otro…Si un chico rompe algo y a la familia se la asiste, hay que darle un llamado de atención al padre, ponele a hacer un trabajo comunitario, contaban que van a algunas casas y dicen no poder con el chico, bueno, pero acompañalo, y en ese acompañamiento ponele algunas pautas, porque vos como estado no tenes que criarle el chico a todos, porque ahí se convertiría en una locura…En el inicio de las sesiones del intendente, una de las cosas que sobredimensionó fue todo el trabajo en Desarrollo Humano que se viene haciendo que es algo que a mí me da tristeza, y no quito que en desarrollo humano se hace mucho, el problema es eso de meter más gente, adquirir más gente, a contenerla porque no le dan oportunidades, es como sacarla de ahí y darle oportunidades …Cuando escucho que se pagan 1000 recibos de luz o 150 alquileres a me da tristeza porque son familias que no tienen posibilidades…Están pensando en cómo darle más y no darle la herramienta para que esa persona pueda salir de ahí…que sea libre y no dependiente, hay gente que sostiene que se hizo mucho pero para sacarle oportunidades o disminuir la capacidad de esa gente. Hay que asistir pero no siempre en forma permanente porque los termina cooptando. Es gente que termina votándolo por necesidad”. En el final, remarcó:

“Mañana debatimos (por hoy) en nuestro espacio si acompañamos o no la decisión del intendente de no trabajar ad honorem. Por un lado sí le sirve para decir que se genera un gasto menos pero ese gasto está presupuestado. Suena raro porque es la segunda vez que el intendente lo hace. Hay una intencionalidad política de dar una imagen. Hay cosas que creo que son contraproducentes. Por ejemplo, un municipal cobra 300 mil pesos y escuchar que el intendente no necesita el sueldo es como haberle dicho que cobró mucho sueldo por mucho tiempo y tiene resuelto lo que vos no tenés resuelto. Me cuesta analizar el tema de tantas licencias que se tomó y en eso fui muy crítico. Tomó 70 días y de 10 días trabajó 4 en promedio. Eso generaba un gasto porque había que pagarle a quien lo reemplazaba en este caso era el presidente del HCD generando un doble gasto. Ahora no va a haber y eso le permite tomar un montón de licencias total al municipio lo va a atender uno u otro y a él le paga el IPS y también poner en el escrito ad honorem es la mitad de la película contada como verdad porque se pide que los aportes se sigan haciendo al IPS así como el aporte a IOMA. No quita que esa plata se pueda usar para otra cosa. Y es bastante plata porque el sueldo es de 9 millones de pesos. No es que no va a cobrar el total pero hay una parte que se debe seguir aportando y él no va a dejar de cobrar. Por otro lado, el aumento al municipal fue del 20% y luego un 5% que no sirve para nada y encima por ahora no se anunció el aguinaldo”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FEDERICO DORRONSORO

About The Author