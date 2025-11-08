Edith Hermida, a horas de su actuación en el Teatro Español: «Me encanta salir de gira y en Las Flores lo vamos a pasar re bien»

La locutora y presentadora televisiva desembarca este domingo a las 20hs. con el unipersonal “Teneme paciencia”. A horas de su llegada a nuestra ciudad, habló este sábado con Marcelo Núñez y Jael Viera en el programa «Infomusic» por FM Alpha. «Muy feliz de visitar Las Flores. Estuve en los últimos días googleando para conocer un poco más de la ciudad y me encantó. Vi que hay lindos lugares para visitar y también para salir a comer así que espero disfrutar de mi estadía cuando esté por ahí. Iré con unas amigas así que espero pasarlo muy bien», indicó. Sobre su unipersonal, Hermida expresó que «es un show con mucho humor basado en cosas que he vivido y que por ahí muchos también se identifican. Esta noche vamos a estar en San Miguel del Monte y de ahí nos vamos a Las Flores así que muy felices».

