8 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Sorprende el andar del Petroca en Entre Ríos y se presenta como gran candidato

1 minuto de lectura
3 minutos atrás Fm Alpha

En la tarde del sábado, se corrió la última clasificatoria “Fly Laps” con miras a la gran final del día de mañana, la misma se dividió en dos grupos, por un lado, los pares, y por otro los impares donde participaba el Petroca de la ETI florense. En dicha competencia, logró la excelente ubicación al llegar en 3er lugar, por lo tanto, fue a la revisación técnica, donde no encontraron nada alterado, y los pilotos Francisco Patronelli y Lautaro Duarte fueron felicitados por la calidad de manejo. Fue una carrera de 45 minutos de duración, y en dicho tiempo se tomaba la mejor vuelta o vuelta más rápida. El 3er puesto, tiene como resultado un lugar de privilegio en la grilla de la gran final del día de mañana, que en teoría debería estar entre el 3er y 6to puesto, pero dicho lugar fue retrasado, porque el Petroca en el Slalom de hoy por la mañana, luego de una excelente participación llegando primero bajo el volante de Carla Ibarra, no logró frenar dentro de un perímetro indicado, y fue penalizado con 30 segundos. Esto hace que mañana en la gran final por durabilidad la luchará desde más atrás.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Edith Hermida, a horas de su actuación en el Teatro Español: «Me encanta salir de gira y en Las Flores lo vamos a pasar re bien»

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se suspendió la Fiesta del Lechón de Campo en Pardo

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Kermés de la 25 en la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Sorprende el andar del Petroca en Entre Ríos y se presenta como gran candidato

3 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Edith Hermida, a horas de su actuación en el Teatro Español: «Me encanta salir de gira y en Las Flores lo vamos a pasar re bien»

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se suspendió la Fiesta del Lechón de Campo en Pardo

8 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Gran Kermés de la 25 en la Biblioteca Popular «25 de Mayo»

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.