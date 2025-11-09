Sorprende el andar del Petroca en Entre Ríos y se presenta como gran candidato

En la tarde del sábado, se corrió la última clasificatoria “Fly Laps” con miras a la gran final del día de mañana, la misma se dividió en dos grupos, por un lado, los pares, y por otro los impares donde participaba el Petroca de la ETI florense. En dicha competencia, logró la excelente ubicación al llegar en 3er lugar, por lo tanto, fue a la revisación técnica, donde no encontraron nada alterado, y los pilotos Francisco Patronelli y Lautaro Duarte fueron felicitados por la calidad de manejo. Fue una carrera de 45 minutos de duración, y en dicho tiempo se tomaba la mejor vuelta o vuelta más rápida. El 3er puesto, tiene como resultado un lugar de privilegio en la grilla de la gran final del día de mañana, que en teoría debería estar entre el 3er y 6to puesto, pero dicho lugar fue retrasado, porque el Petroca en el Slalom de hoy por la mañana, luego de una excelente participación llegando primero bajo el volante de Carla Ibarra, no logró frenar dentro de un perímetro indicado, y fue penalizado con 30 segundos. Esto hace que mañana en la gran final por durabilidad la luchará desde más atrás.

