Eduardo Smok: “Un accidente en la ciudad te bajas y tomas los datos del seguro, si es en la ruta no bajas…”

Hablamos en “El periodístico” del día de la fecha con el reconocido conductor de “Auto al Dia” programa que tiene varias décadas en la televisión Argentina y Latinoamérica. Como referente del sector Test automotriz, conversamos sobre diversos temas como, la industria, la seguridad, la actitud en el manejo, scoring y alcohol cero.

“Hoy en día no hay estabilidad económica que te permita proyectar y que haya reglas fijas para mirar hacia adelante con claridad, eso antes era año a año, después semestre a semestre, hace poco semana a semana y hoy es día a día porque se está pendiente al cambio de reglas que es continuo… En “Auto al Día” tratamos de contar y explicar la situación dentro de lo que mucho o poco que conocemos. Por lo general el público común desconoce lo que es la realidad dentro de las propias empresas, y tampoco tiene por qué saberlo…” afirmaba.

“La tecnología hoy va de la mano de la inversión, cuando modificás o ampliás una fábrica tenés acceso a lo mejor de la tecnología que hay en el mundo, luego está la decisión de aplicarlas…Por ejemplo Ford acaba de poner 1.000 millones de dólares en su planta de Pacheco para modernizarla. Eso es pasar a la vanguardia tecnológica, en un año la tecnología cambia. Pero después hay otro que en otra parte del mundo que crea otra fábrica nueva y te puede superar. De todas maneras la tecnología que tenemos instalada en la Argentina es, a mi criterio, muy buena…Había una época de la importación liberada, el mercado estaba abierto, si un producto era competitivo, se traía sin pensar tal vez en la dificultad de los repuestos, entraron cosas importantes y cosas que no se sabe que pasó…” Sobre la nueva ley de alcohol cero, dijo: “Hice una editorial sobre al alcohol cero. Si yo voy a comer y hacen un brindis no podría tocar la copa. Es una forma más fácil de planificar si vas a disfrutar de una situación. Lo que te indica esto es que tenés un cierto porcentaje permitido, pero lo que hay que tener en cuenta que no todos nos va a dar la misma cantidad si tomamos la misma medida. Hay que ser muy responsable, tener tu propio medidor de alcohol si se pudiera. Pienso que cortar por lo sano me parece mucho más práctico, yo participé de una cena, y opte por dejar el auto en mi casa…. En cuanto al scoring es una forma de premiar o castigar en función de la conducta de cada uno, acá estamos con valores muy altos de gastos fijos y si demostrás que en el último tiempo no tuviste problemas con el auto está bien que te cobren menos…Vas a tener la posibilidad de los que tienen un Scoring alto consigan un seguro. Acá en Capital la posibilidad de tener un roce o un toque es infinitamente más alto que en el interior, lo mismo con la posibilidad de un robo que es latente…Nosotros hacemos charlas para jóvenes tratamos de explicar ciertas cuestiones. Los autos son cada vez más seguros, más modernos y más costosos. Pero siempre el responsable máximo es el conductor. Más allá de eso, tenés gente que no toma conciencia de los peligros que hay, no sólo el que va rápido, sino el que lento. Hay que estar muy atento y consciente de lo que se hace porque un accidente en la ciudad decís tomo los datos en el seguro y en la ruta no te bajás…” remarcaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A EDUARDO SMOK

