Eduardo Zapata Sec. de salud- Dengue: “en aquellos lugares donde den positivo se haría una fumigación responsable.”

Las importantes lluvias acaecidas en los últimos meses, -más de del doble de la media- han hecho que reaparezcan enfermedades transmitidas por los mosquitos y que se vuelven peligrosas, hablamos del Dengue, el Zika o la Chikunguña, lo que queda del COVID y la depresión que afecta a parte de la sociedad donde se da más, en cambio de temporada.

“La invasión de los mosquitos es para tener en cuenta, estamos en una zona templada en parte tropical y eso se ha agravado, para el dengue la vacuna es privada, por eso hay que continuar con el plan de no tener aguas estancadas, malezas corta para que el mosquito no se reproduzca…” sobre el riego de contraer Dengue y que de nuevo ser picado por el mosquito, dijo: “En el caso de dengue baja el recuento de plaquetas, en una primera infección uno puede recuperarse pero en una segunda el riesgo es importante, pasa a llamarse dengue hemorrágico. En ese caso se hace transfusión de plaquetas. El dengue afecta lo que es fiebre y dolor articular. También dolor de cabeza que da la sospecha que se trata de un mosquito transmisor de la enfermedad…” Ante la re aparición de la enfermedad “encefalitis equina”, expresó: “Hace unos años dejó de ser obligatoria la vacuna en caballos porque se consideraba erradicada la enfermedad, al dejar de vacunar la inmunización bajó, y ante la aparición de la enfermedad la posibilidad es alta. También los laboratorios dejaron de producir porque ya no les era rentable. Ahora se puede adquirir la vacuna para los animales pero aún no para las personas. Por eso se pide también a los productores rurales que tienen equinos tomar algunas medidas como tener zonas desmalezadas, cambiar rápidamente el agua que consumen los animales, no tener neumáticos al aire libre donde se puede acumular agua. Fumigar por fumigar no está recomendado. Eso genera, como los antibióticos, resistencia y no habría insecticida que sea efectivo…” También dijo: “Se genera un desbalance ecológico entre las especies de mosquitos. Es importante tener una logística. Pedimos fecha para febrero en el laboratorio y ya mandamos larvas y muestras de ovitrampas para atraer el mosquito y que pongan sus huevos, y en aquellos lugares donde den positivo se haría una fumigación responsable…” afirmaba. Posteriormente el secretario de salud que acaba de cumplir un año más comandando la sensible cartera, se refirió al COVID, y la depresión.

