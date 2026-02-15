15 de febrero de 2026

Efectivos de la Sub DDI Local detuvieron a un acusado por abuso sexual contra una menor en Rauch

Efectivos de la Sub DDI Local detuvieron en El Palomar a un hombre acusado de abuso sexual contra una menor en RauchUn hombre de 44 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de El Palomar, partido de Morón, en el marco de una causa por abuso sexual contra una menor, hecho acontecido en esta ciudad, confiaron fuentes judiciales.

El procedimiento fue realizado por personal de la SubDDI Las Flores, dependiente de la DDI Azul, tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, a cargo del doctor Federico Barberena y con intervención de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Azul a cargo de la doctora Laura Margaretic.

La detención se concretó en el lugar de trabajo del imputado, ubicado en el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, en la localidad de El Palomar, partido de Morón, durante un procedimiento efectuado alrededor de las 17 horas del viernes último y por orden de la Justicia.

Según informaron fuentes judiciales, el acusado -identificado como Sergio Giménez, oriundo del conurbano- está imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, también agravado, en hechos reiterados.

INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES

De acuerdo a la causa, la investigación se inició en 2024 a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rauch. En la misma se alertaba sobre presuntos abusos cometidos entre los años 2019 y 2024 contra una menor de edad que convivía circunstancialmente con el imputado en un domicilio, sito en Avenida Perón de esta ciudad.

Tras diversas tareas judiciales y de investigación, se reunieron elementos probatorios que derivaron en la orden de detención emitida por la Justicia.

Los hechos habrían ocurrido en el interior del domicilio familiar, donde la víctima -según la denuncia- era sometida en reiteradas oportunidades, aprovechando la relación de convivencia existente.

SITUACIÓN JUDICIAL

Luego de ser aprehendido, el acusado quedó a disposición de la Justicia y será trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial.

Desde las autoridades recordaron la importancia de denunciar este tipo de delitos y destacaron el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial para el esclarecimiento de los hechos.

