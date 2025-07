Ejemplo a seguir…!

Victoria es una mamá que tiene que trasladar a sus hijos en moto, y si bien no debería ser una novedad o tema periodístico, la realidad que, ante la falta de uso del casco protector, destacamos esta actitud, porque estamos convencidos que quien no lo usa, (pensando de que no le va a pasar nada), se pude especular que poco le interesa su propia vida y la de los que traslada, y si es así, menos será la de terceros. Por esto fomentamos esta imagen esperando que sea contagiosa de las buenas costumbres al deambular en moto por nuestra ciudad.

