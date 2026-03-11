El Club de Leones cumple 60 años de actividad

La entidad, que comenzó su actividad en nuestra ciudad en 1966, arriba este miércoles 11 de marzo a su sexagésimo aniversario. Por tal motivo se llevará a cabo un acto protocolar el próximo domingo 15 de marzo a las 10:30hs. en la sede céntrica de la Sociedad Rural (Avda. San Martín 825). Allí habrá homenajes, palabras alusivas y se realizará la entrega del León de Oro. Dicho galardón reconoce a personalidades, instituciones o socios destacados por su labor comunitaria, significativa, compromiso social y vocación de servicio. También se harán presentes miembros del Comité de Damas y Club Leo.

