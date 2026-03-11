12 de marzo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

El Club de Leones cumple 60 años de actividad

1 minuto de lectura
21 horas atrás Fm Alpha

La entidad, que comenzó su actividad en nuestra ciudad en 1966, arriba este miércoles 11 de marzo a su sexagésimo aniversario. Por tal motivo se llevará a cabo un acto protocolar el próximo domingo 15 de marzo a las 10:30hs. en la sede céntrica de la Sociedad Rural (Avda. San Martín 825). Allí habrá homenajes, palabras alusivas y se realizará la entrega del León de Oro. Dicho galardón reconoce a personalidades, instituciones o socios destacados por su labor comunitaria, significativa, compromiso social y vocación de servicio. También se harán presentes miembros del Comité de Damas y Club Leo.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Prensa C. P. R. Recuperan 58 vacunos

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Carrusel de anuncios en la apertura de sesiones ordinarias por parte del intendente Blanstein

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Petroca 81» podría volver a las pistas en 2026

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

La Buena Noticia: investigadores alemanes desarrollan vidrio metálico imprimible en 3D para fabricar motores eléctricos más eficientes y con menos calor

35 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Prensa C. P. R. Recuperan 58 vacunos

9 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Carrusel de anuncios en la apertura de sesiones ordinarias por parte del intendente Blanstein

11 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Petroca 81» podría volver a las pistas en 2026

14 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.