Autovía YA!: primera movilización en Azul

El grupo de Vecinos Autoconvocados de la vecina ciudad llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo desde las 16:30hs. la primera movilización del año. La misma será en la Rotonda del Cristo ubicada en Avda. Piazza y Ruta Nacional 3. Vale recordar que durante el 2025, los vecinos solicitaron en reiteradas ocasiones que la futura autovía incluya también el tramo Las Flores-Cacharí-Azul, inicialmente no previsto en el proceso de la Red Federal de Concesiones (Etapa II) además del adecuado mantenimiento del trazado actual ante el permanente riesgo que representa para quienes transitan por la zona.

