El colmo: ahora se roban «partes» de las bicicletas

Así lo denunció Nancy, mamá de dos alumnas que concurren a la Escuela Técnica. En diálogo con la 91.5 contó que «mis hijas suelen dejar sus bicicletas cuando entran a la escuela. Ayer, luego del turno tarde, salieron y una de ellas se encontró con que le faltaba el asiento. Nos dio una bronca bárbara. Ya hicimos la denuncia pero no sé si se va a recuperar». La oyente explicó que «hablando con otros chicos nos cuentan que se roban las manoplas, pedales, frenos. Es de no creer». Finalmente, Nancy dijo que «no sé si serán otros chicos o no tan chicos los que se hacen estas cosas. Les pedimos que recapaciten. Ya no se puede seguir así. Nosotros encima vivimos por la colectora y todos los días mis hijas van en bicicleta».

