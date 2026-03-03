3 de marzo de 2026

El Cross Aventura Rosas 2026 ya tiene fecha confirmada

4 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) A través de las redes sociales se confirmó en las últimas horas la octava edición de la competencia que tendrá lugar en dicho paraje rural. La fecha establecida es el domingo 10 de mayo y al igual que en las dos ediciones anteriores habrá dos categorías: 5K y 10K. «Habrá nuevo circuito y nuevos obstáculos», anunciaron los organizadores del evento que apasiona a los «runners» locales. En los próximos días comenzarán las inscripciones. Para los corredores de la zona la misma se realizaría como es costumbre en la página web «Código Aventura». Al igual que en las siete ediciones anteriores se prevé la participación de runners de toda la zona.

