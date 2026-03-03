«Kuky» Berechochea: «Nuestro bloque va a tratar un temario variado»

A pocos días del inicio de un nuevo período ordinario del Concejo Deliberante (el martes 10 de marzo será la apertura formal), la 91.5 habló con la concejal del Bloque Adelante Juntos. «Hace pocos días tuvimos una sesión extraordinaria donde se debatió mucho sobre el tema lomos de burro y el cambio de nombre de calle Pueblos Originarios. Más allá de eso, sabemos de la preocupación de los vecinos sobre otras cuestiones que también nos preocupan a nosotros y por eso vamos a seguir analizando y estudiando distintos proyectos de interés», expresó Migliavacca. «Por ejemplo, a través de una iniciativa de las concejales Luciana Plini y Guillermina Gómez, se está trabajando arduamente en darle un final a un proyecto de ordenanza sobre emprendedores. Es muy importante en un momento donde hay mucho desempleo, empresas que despiden gente y bueno, muchos buscan una alternativa para seguir adelante», sostuvo luego.

