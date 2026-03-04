Apertura de sesiones bonaerenses 2026: todos los chequeos al discurso de Axel Kicillof en la Legislatura

Rescatamos del portal Chequeado.com (a nuestro criterio una web con altísimo grado de credibilidad), su resumen del discurso de apertura de la 154° sesiones ordinarias del Gobernador Axel Kicillof.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillofi (Fuerza Patria), brindó su discurso para abrir las sesiones ordinarias 2026 de la Legislatura bonaerense. Desde Chequeado verificamos sus afirmaciones y éste es el resumen.

“El Gobierno nacional paralizó más de mil obras en nuestra provincia”

EXAGERADO

De acuerdo con datos oficiales de la provincia, el Gobierno nacional mantiene paralizadas casi 800 obras públicas que se iniciaron en la gestión anterior y actualmente no muestran avances.

Por su parte, Chequeado realizó un relevamiento propio sobre el estado de las obras públicas nacionales, en base a los últimos datos disponibles del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y concluyó que en la provincia de Buenos Aires existen 787 trabajos que no fueron completados.

Lee el chequeo completo, en esta nota.

“Tenemos el presupuesto universitario más bajo de la historia”

FALSO

Según los datos de la Oficina de Presupuesto nacional, el presupuesto en Educación Superior para 2026 no es el más bajo de toda la historia argentina. Entre 1997 y 2006 el presupuesto fue más bajo que el actual.

Lee el chequeo completo, en esta nota.

“La inversión extranjera directa tuvo el año pasado un saldo negativo”

VERDADERO PERO…

La inversión extranjera directa, entendida como la diferencia entre el ingreso y el egreso de dólares por inversiones, tuvo un déficit de US$ 1.282 millones en 2025, tal como afirmó el gobernador bonaerense.

Pero los expertos consultados por Chequeado indican que la apertura del cepo pudo incentivar a las empresas a girar utilidades al exterior luego de varios años de impedimento.

Lee el chequeo completo, en esta nota.

“En los 6 años de gestión, la Provincia registró niveles de homicidios inferiores a los 25 años anteriores”

VERDADERO

Según los datos del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia de Buenos Aires tuvo entre 2020 y 2024 (años de gestión de Axel Kicillof) tasas de homicidios de entre 5,22 y 4,34 cada 100 mil habitantes. Éstas son las tasas más bajas desde 1995, con excepción de 2019, que fue la única tasa más baja que la de 2020 (5,2), con 5,05 cada 100 mil habitantes.

Lee el chequeo completo, en esta nota.

“El último año se triplicó la morosidad de las familias”

VERDADERO

De acuerdo con los datos del Banco Central de la República Argentina, la morosidad de las familias se ubicó en el 9,3% en entidades bancarias en diciembre de 2025, contra el 2,5% registrado en el mismo mes de 2024. Es decir, la morosidad creció 3,7 veces en ese período, en línea con lo afirmado por el gobernador bonaerense.

Leé todo el chequeo completo, en esta nota.

“Ya son 21.938 las empresas cerradas, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia”

VERDADERO

Según datos oficiales, en nuestro país cerraron 21.938 empresas entre noviembre de 2023 e igual mes de 2025 (último dato disponible). En este sentido, los datos de la SRT muestran que en Buenos Aires se perdieron 5.832 empresas, pasando de 153.497 en noviembre de 2023 a 147.665 en noviembre de 2025.

Lee el chequeo completo, en esta nota.