La Buena Noticia: una ciudad argentina fue elegida como la más atractiva del mundo

La ciudad de Buenos Aires se bicó en el primer puesto del ranking global de destinos turísticos más atractivos del año, según los Wanderlust Reader Awards 2026, organizados por la revista británica especializada en viajes Wanderlust. El reconocimiento se dio tras una votación que reunió a más de 200.000 lectores de todo el mundo y se anunció en una ceremonia celebrada en la National Gallery de Londres. Este logro marca un hito para la capital argentina, que por primera vez alcanza el liderazgo en este prestigioso listado. En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado el sexto lugar, lo que representa un avance significativo en la percepción internacional del destino.

Fuente: El Cronista

