El fin de semana extra largo arrancó con aumentos en los combustibles: $11 por litro promedio

En el arranque del fin de semana extra largo, YPF anunció el incremento en el precio de los combustibles. El aumento ronda los $11 por litro promedio a nivel país, lo que representa un alza de 4,5% promedio en sus valores. La petrolera lo informó en un mensaje en su cuenta de Twitter,: «A partir de las 00:00 hs del día sábado 17 de junio aumentarán los precios de los combustibles 11 pesos por litro promedio país que representa un 4,5% promedio país». «Este ajuste contribuye a compensar la variación del tipo de cambio oficial, las diferencias en los costos logísticos y de operación, el achicamiento de la brecha entre grados de combustible y el aumento de precios de biocombustibles», explicó la compañía. Si bien en un principio se había especulado con un aumento del 7%, ya el viernes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, había advertido que la suba no podría ser superior a 4,5% promedio, tal como acordó el Gobierno con las petroleras. De esta manera, Massa salió al cruce de las versiones que daban cuenta que las petroleras analizaban aumentos que podrían alcanzar el 7% a partir de esta medianoche. Es el séptimo incremento de combustibles desde noviembre del año pasado y con esta última indexación, en el Amba el precio promedio de la nafta súper rondará los 200 pesos por litro. Cabe destacar que si bien las otras petroleras no anunciaron aumentos, en general, las cuatro banderas -YPF, Shell, Axion y Puma- se mueven en sintonía, con lo cual no se descarta que el resto de las empresas oficialicen una suba en los próximos días.

Fuente: La Noticia 1

