«El frentista sacó el árbol sin el permiso correspondiente»

Luego de la acción irresponsable de un frentista que, sin previo aviso, procedió el sábado por la noche a la extracción de un árbol ubicado sobre calle Pueblos Originarios y Belgrano causando la rotura de la red de agua, la 91.5 consultó en la mañana de este lunes al director de plazas, parques, paseos y forestación municipal, Ing. Pablo Moro, quien se refirió al mencionado hecho. «El frentista sacó el árbol sin autorización ni permiso correspondiente. Cuando nos piden sacar una planta se autoriza o no en función de la especie y en qué estado se encuentra. Cuando sí se autoriza lo que hacemos es asesorar al frentista o particular que va a llevar adelante el trabajo», explicó el funcionario. Por otro lado, Moro sostuvo que «tampoco se dio aviso ABSA o Camuzzi para evitar lo ocurrido el sábado. Normalmente cuando se notifica las empresas exhiben un plano donde se señalan en qué lugar están las cañerías». Finalmente, aclaró que «este tipo de trabajos hay que hacerlos durante la semana cuando las empresas y la municipalidad están activos. No en un fin de semana y menos de noche».

