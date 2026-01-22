El Hollín se quedó sin DT

La dupla Eduardo Sandez-Silvio Capinetti renunció y no seguirá en la primera división del aurinegro. “Nuestro proyecto futbolístico en el club ha finalizado”, fue lo sostenido por los entrenadores.

(Por Flavio Iacomini)

De los rumores se pasó a las confirmaciones. Finalmente el cuerpo técnico del “carbonero” de años anteriores, no tendrá continuidad en la temporada futbolística 2026.

Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti resolvieron de común acuerdo no seguir en el histórico club de calle Las Heras por lo que la comisión directiva del equipo de camiseta amarilla y negra tendrá una nueva tarea: conseguir nuevo D.T y tratar también de sostener a la mayoría de los futbolsitas de un plantel que el año pasado fue gran protagonista de los campeonatos oficiales organizados por la Liga de Fútbol de Las Flores.

La salida de Sandez-Carpinetti, estaría vinculada también a la renovación de Comisión Directiva del aurinegro que ya se avizora que ocurrirá en el mes de febrero.

Se anuncia la no continuidad de la presidenta Caludia Gorosito, una mujer que ha hecho un gran trabajo en el club, pero no obstante su paso exitoso por la institución, la dirigente también habría decidido no seguir como máxima referente de este importante club de Las Flores..

Se rumorea entre los pasillos del ambiente del fútbol florense, que la dupla Sandez-Carpinetti, podría desembarcar este nuevo año en Porteño de Cacharí, club de la vecina localidad que juega en la Liga Azuleña de Fútbol.

