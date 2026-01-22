22 de enero de 2026

Corte programado de energía eléctrica este viernes

45 minutos atrás Fm Alpha
(ver imágenes) La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que el día viernes 23 de enero, en el horario de 6:30 a 8:00hs, se realizará un corte programado de energía eléctrica con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento preventivo en la red.
Zonas afectadas:
El área comprendida por las calles Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – 25 de Mayo – Sarmiento,  Avellaneda – Bdo. de Irigoyen – Wilde – Las Heras y Pueblos Originarios, entre Cruz Márquez y Wilde. Es importante aclarar que las zonas delimitadas son estimadas, por tal motivo sugerimos que los asociados que necesiten saber con exactitud si serán afectados por el corte, se acerquen personalmente al sector de redes en Avda. Carmen y Pellegrini o se comuniquen al teléfono (2244) 442063. Estas tareas son necesarias para garantizar la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. En caso de condiciones climáticas adversas, el trabajo será reprogramado. «Agradecemos a los asociados la comprensión y solicitamos sepan disculpar las molestias ocasionadas», indica la nota llegada a nuestra redacción.

