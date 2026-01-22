Capacitación sobre Hantavirus en nuestro Hospital

Durante esta semana personal hospitalario participó de distintas propuestas de capacitación y actualización sobre hantavirus. El día miércoles se realizó una charla sobre hantavirus (diagnóstico e importancia de la detección temprana) a cargo de la Dra. Silvia González Ayala, dictada por el Colegio de Médicos – dto. VIII mientras que hoy jueves se llevó a cabo una actualización sobre situación epidemiológica, el manejo clínico, diagnóstico, vigilancia y seguimiento de contactos transmitida por la Escuela de Gobierno en Salud. Vale recordar que el último fallecimiento por hantavirus registrado en la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas sanitarias y puso en el centro la prevención en el manejo de una enfermedad que, pese a ser estacional, se muestra este verano con una intensidad poco común con 35 casos confirmados. La muerte de una niña de 10 años y de una mujer de 35 años, residentes de General Belgrano y Arrecifes, elevó los fallecimientos a 14 en todo el territorio bonaerense en un periodo acumulado entre 2025 y enero de 2026, según los datos oficiales.

About The Author