¿Torres sonoras?: «Es un proyecto que me gustaría reflotar»

(imagen generada por IA) La 91.5 habló con el Prof. Miguel Polito, director del Coro Polifónico Municipal, quien hizo un balance de la actividad durante el 2025 pero también se refirió a un proyecto que la Inteligencia Artificial tituló como «Torres Sonoras» y consiste en la transformación de los viejos tanques de agua ubicados en inmediaciones de Avda. Avellaneda y Pellegrini, a escasos metros de la Estación del Ferrocarril, en un paseo cultural y turístico. «Ese proyecto lo presenté hace cinco años luego de recorrer otras ciudades y ver la arquitectura de determinados sitios que son patrimoniales pero también se disfrutan como algo turístico», explicó. Más adelante, Polito añadió que «en una de las caminatas que suelo hacer por la ciudad me detuve en esos tanques y pensé por qué no declarar ese sector como patrimonio de la comunidad y monumento histórico y que haya un lugar donde pueda haber expresiones musicales y artísticas, no sólo el Coro».

