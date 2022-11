El Hospital Las Flores presentó la ampliación de su Laboratorio

En la mañana de este jueves fue inaugurada oficialmente la nueva obra de ampliación del laboratorio de nuestro Hospital. En su presentación, el presidente saliente de la Asociación Cooperadora, Cosme Damián Pellejero, explicó que «ésta obra, solicitada el año pasado por la dirección de nuestro Hospital, tiene 24 mts. cuadrados. La Cooperadora puso los materiales y el Hospital, en su momento, puso la mano de obra. El Hospital tiene una superficie de 12 mil metros cuadrados cubiertos y es muy difícil que la gente de mantenimiento se ocupe íntegramente de cada obra. Por esa cuestión es que trajimos mano de obra privada porque la ampliación del laboratorio debía ser inaugurada a la mayor brevedad ya que notábamos cómo los profesionales no venían trabajando del todo cómodos. Hoy podemos decir que la obra está». Pellejero también recordó la labor de la vecina y ex integrante de la Cooperadora, Lucy Cattorini. «Ella dejó su sello y su huella como muchos que no pueden pasar desapercibidos» (el laboratorio lleva su nombre). Por su parte, el actual director del Hospital, Dr. Juan Tibiletti, señaló que «a medida que iban aumentando la cantidad de pacientes el laboratorio iba quedando chico. Esto nos va a permitir trabajar mucho mejor y pensar en otras técnicas de trabajo». Tibiletti agradeció a la Cooperadora que «siempre está para conseguir lo que se requiere».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram