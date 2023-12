“El Malacara” rumbo a Cosquín

En “El periodístico” hablamos con Jonatan Barrios, fundador de la ya institución “El Malacara” donde desde hace mas de una década, viene formando alumnos y ahora con el proyecto convertido en una institución que fomenta nuestras tradiciones.

“Estamos todos trabajando a full artísticamente luego de ganar la subsede en Azul, siempre logramos avanzar como institución y buscando objetivos, siempre vamos para adelante… Año a año uno puede ir creciendo y mejorando, a Cosquín van los mejores, los ganadores de las sedes, en total llegan 80 o 90 no más que eso y estar dentro de ese grupo no es poca cosa…. El juzgamiento de los jueces es subjetivo, nosotros hemos encontrado el rumbo, sabemos a dónde vamos y lo que buscamos, tenemos nuestra propia identidad y estamos esperando el momento de ese reconocimiento, aprendemos del jurado para mejorar. Este año es el tercer año consecutivo que clasificamos con el ballet, desde que nos pusimos esa meta lo hemos logrado, con el combinado de Malambo vamos ya hace 8 años…Es llegar a Cosquín con cierto historial que no es poca cosa. Cosquín es tan grande que nunca vamos a aprender todo. Un pasito para adelante son un montón… El ballet que viaja se compone de 23 bailarines. Conjunto de malambo y conjunto de baile es lo que vamos a competir. En el rubro solista me fue muy bien, lo hice una vez en Alberti, pasé a la final pero esa vez había uno mejor, hay que saber ganar y también perder… Nos vamos 4 días, este año fue muy difícil por la situación económica, nos está costando juntar el dinero pero gracias a la gente que nos ayuda con las polladas o un bono contribución vamos despacito… El coste es de casi 2 millones de pesos, hay un alias para aportar en el banco y queremos hacer una peña antes de irnos de viaje… Los talleres durante el año anduvieron muy bien, también se sumaron 5 profesores más y así cerramos con 120 personas…Mi sueño es que el Malacara perdure, los premios son relativos, es importante entender que tenemos que ser una institución que vaya más allá de ganar un evento. Si todo sale bien es que por muchos años haya el Malacara, tener nuestra propia sede sería un gran sueño. Hoy estamos en la Unión Ferroviaria y estamos muy agradecidos por eso. Es importante destacar y valorar que siempre la comunidad florense nos está acompañando, también la familia de los bailarines que nos apoyan porque ensayamos desde 3 a 5 veces durante la semana y eso quita tiempo a los seres queridos…” remarcaba Jonatan.

Audio de la entrevista a Jonatan Barrios