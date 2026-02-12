La Buena Noticia: El mamón se afianza como cultivo rentable y estratégico en el Alto Uruguay

La Buena Noticia: El mamón se afianza como cultivo rentable y estratégico en el Alto Uruguay1 minuto de lectura
La producción de mamón se consolida como alternativa rentable en la provincia de Misiones, especialmente en el Alto Uruguay. Así lo destacó el presidente de la Cooperativa Agroindustrial Tambera y Granjera Aurora Ltda., Darío Hasselein. “El mamón es uno de los ingresos que ayuda a la economía de la zona del Alto Uruguay, además hay algunos productores en la zona de Pozo Azul, Jardín América, Andresito y Eldorado entre otros”, indicó en entrevista radial.
El productor hizo mención a que la proyección va más allá de la demanda de la provincia. “El mercado en cuanto a ventas es nacional, con destino a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, con un consumo anual de unos siete millones de kilogramos. Nosotros comercializamos aproximadamente dos millones y medio por año”, señaló.
En Misiones se trabaja con distintos estilos de mamón, particularmente el criollo. “Tiene muy buena pulpa, muy buena resistencia y se adapta bien al clima. Por otra parte, el INTA siempre trabaja con el Ministerio del Agro en variedades nuevas”, explicó respecto a este fruto.
Por último, se refirió a que este cultivo es rentable en términos de expansión. “Hoy en día un productor que tiene una hectárea de mamón, llega hasta 30 toneladas, lo que se traduce a 9, 10 millones de pesos”, afirmó.
Fuente: Canal 12 de Misiones.