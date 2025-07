El ministro de seguridad Javier Alonso entregó nuevos móviles policiales

(galería de imágenes) Tal cual lo anunciado en la tarde de este miércoles arribó a nuestra ciudad el actual ministro de seguridad bonaerense quien hizo entrega junto al intendente municipal Alberto Gelené de cuatro nuevos móviles policiales (tres autos marca Fiat Cronos y una camioneta marca Nissan Frontier) que se suman a partir de hoy al patrullaje. El evento tuvo lugar frente al Palacio Municipal con la presencia de efectivos, autoridades policiales y funcionarios. Al tomar contacto con la prensa local, el ministro Alonso afirmó que «no sólo venimos a los distritos cuando se hace entrega de móviles como hoy sino que estamos en permanente contacto. Tenemos un equipo que gestiona siempre en los territorios fortaleciendo una política provincial de seguridad que se contextualiza en cada uno de los 135 municipios haciendo un trabajo de coordinación con Policía Rural y Sub-DDI. Eso nos permite estar atentos y revertir la tendencia de delitos». Más adelante, Alonso sostuvo que «por estos días cuando se acercan tiempos electorales se escucha decir en los medios de comunicación que el conurbano bonaerense es tierra de nadie. La política pública se debe evaluar no sólo por la conmoción que puede generar un caso sino por las estadísticas de esa política pública». En otro orden, el ministro fue crítico con el gobierno nacional al señalar que «Milei nos sacó 750 mil millones de pesos de presupuesto en seguridad. Fuimos a la corte a reclamar y estamos esperando el fallo. Mientras tanto la Policía Federal, la Gendarmería no tiene helicópteros y la Prefectura Naval no tiene lanchas». Consultado por la 91.5 sobre un tema actual como la posible sindicalización de la policía, Alonso dijo que «la Corte se pronunció y está clara la posición institucional. Puede haber algún alocado que quiera hacer algo pero hay un fallo de la Corte que establece cuál es la doctrina jurídica al respecto en nuestro país. Es cierto que la plata no alcanza para ningún sector. Este año la policía tuvo el mismo aumento que la administración pública».

About The Author