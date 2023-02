El ministro Kreplak entrego una ambulancia al municipio de Las Flores

Fue la número 95 de 140 que es el cometido del ministerio de salud a distintos distritos de la Pcia de Bs As. Acompañado de su comitiva, el ministro de salud de la Pcia de Bs. As. Arribó a Las Flores donde lo esperaba el jefe comunal Alberto Gelené acompañado de funcionarios locales. En principio en una recorrida por el flamante Caps Ramón Carrillo llegó al nosocomio local alrededor de las 16 hs. para dar comienzo al acto protocolar espontaneo (al sonido de las cotorras). Se entregó las llaves al chofer Marcelo Ferray. Luego de las palabras de bienvenida por parte del intendente Gelenė, Kreplak dijo: “Agradezco a Alberto todo el trabajo municipal realizado en conjunto tanto en la pandemia como en los desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que siempre estuvieron y van a seguir estando. El derecho a la salud es un derecho que es para todos y todas, lo que buscamos es consolidar esta idea de que al ser un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, ser un ciudadano argentino te asiste el derecho a poder estudiar, a poder tener una vida con seguridad, tenés el derecho a estudiar a trabajar a vivir con tranquilidad, donde nació y no tener que irse a otro lado. Este es un hospital para toda la ciudad, para toda la provincia. Para que el hospital este mejor, hay una parte central que es que los distintos centros de salud hagan una parte clave de la tarea, cuando los centros de salud hacen prevención, educación, cuidados los hospitales pueden recibir las cuestiones mas complejas difíciles, tener tecnología. remarcaba.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram