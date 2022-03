El olímpico Juani Cáceres rumbo al Mundial

Contento de haber pasado el filtro y seguir manteniendo mi posición en el seleccionado nacional. Desde cadete más de 12 años en los selectivos, a veces los selectivos son a principios o fin de año…Siempre fueron difíciles tal vez cada año el nivel va mejorando y es algo normal, tiene que ser así, el deporte va evolucionando constantemente y los chicos cada vez vienen más fuerte digamos, eso nos obliga a los grandes no relajarnos, no hay que bajar el nivel para aspirar a seguir estando.

No sé si los chicos me ven como referente, no sólo a mí sino con Dal Bó, Carreras,. La verdad que está bueno porque también nos sirve a nosotros, ellos empujan. Esto fue todo individual, el ranking se da por las distancias, 350 y 500 mts, son medidas de potencia para embarcaciones en K4…es una medida de rendimiento para ver los más rápidos y potentes para ver quién sube a K4..Dentro de estas dos distancias se hizo un promedio de puntos y quedé en la cuarta posición…a nivel internacional abocado en proyecto en K4, en abril hay dos copas del mundo en Polonia y Rep. Checa, el lunes comenzamos con esas competencias internacionales, es un proyecto de K4 con muy poco tiempo para fusionarnos y estar a la altura y dar pelea. La idea del proyecto es la clasificación olímpica a París 2024 y los Panamericanos en Santiago en el 2023, vamos a fusionar fuerzas para poder sacar una buena embarcación.. Hay muchos factores que se tienen que dar para que el bote funcione bien, el rendimiento, el compañerismo, la mentalidad, los cuatro tenemos que ser uno, y el criterio del técnico también se basa en el rendimiento de cada uno. El rendimiento individual va de la mano con el reloj. El ojo técnico, clínico de los responsables deciden quienes van arriba de la embarcación… en lo material nos falta más investigación, más tecnología aplicada al deporte, en España tienen un ingeniero naval para ver los desplazamientos minuciosos del bote, todo computarizado, se aprecia el movimiento y los detalles mínimos que al final hacen mucho al resultado, acá no tenemos esa infraestructura y una pista nacional. Sería lo ideal, trabajamos en un lugar donde hay lugares con corriente. En ese sentido estamos dando mucha ventaja, el sueño del canotaje argentino es tener una pista. Luego de competir, hacemos una descarga, recuperándonos mentalmente y el lunes empezamos con la preparación de lleno pensando en la Copa del Mundo.

ENTREVISTA A JUANI CACERES

