El «Pato» Fillol en Las Flores: charla abierta y reconocimiento al ídolo futbolístico

El ex arquero campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de 1978 y con una enorme trayectoria en el fútbol nacional e internacional visitó este viernes nuestra ciudad, gestión realizada por la subcomisión de fútbol del club Ferro, que le brindó una cena homenaje en las instalaciones del Centro Recreativo «Néstor Kirchner». Antes, el ídolo futbolístico, que actualmente se dedica a la docencia dando charlas en todo el país, brindó hubo una cálida conferencia de prensa en el salón rojo municipal respondiendo preguntas de los medios pero también del público que se hizo presente. «Estoy muy feliz de estar en Las Flores y agradecido por tanto elogio y por el recibimiento. Mis padres siempre me dijeron que en la vida tenía que ser agradecido», dijo el querido «Pato», siempre radicado en su San Miguel del Monte. «A lo largo de mi vida tuve muchos y muy importantes reconocimientos y bienvenidas. Pero el más importante y el primero en la lista es siempre en mi ciudad. Estuve en San Luis, ahora iré a Mendoza, Salta y Tucumán. Ahora en este camino de la docencia donde siempre hablo para los chicos, los padres, los profesores. Contarles un poco lo que viví en el deporte y las satisfacciones que el fútbol me dio. Siempre digo a los chicos que tienen que saber que son pocos los futbolistas que triunfan por eso resalto que lo importante es estudiar y ser buenas personas», resaltó.

