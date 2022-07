El Potrero alimenta sus sueños

El nuevo club de nuestra ciudad cumplirá el próximo 19 de agosto tres años de vida deportiva e institucional y ya se prepara con todo para jugar los torneos de la Liga de Fútbol donde presentará ocho categorías.

(Por Flavio Iacomini)

Fue una apuesta difícil la de su presidente Luis Abraham, que acompañado por un grupo de muchachos que integran la comisión directiva decidieron fundar un nuevo club de fútbol en Las Flores un 19 de Agosto de 2019.

Tesón y trabajo y no volver para atrás cuando las cosas se presentaron difíciles fue una de las metas que se propusieron para ofrecer a la comunidad florense una nueva opción deportiva y darle otra fisonomía a un barrio ubicado en un sector periférico de la zona oeste de la planta urbana (Lucangioli y Martín Fierro), en el límite y entremezclado también con la denominada sección quintas. La Asociación Civil El Potrero, el tricolor, con su camiseta de color blanca con vivos negros y anaranjados, a un año y medio de su fecha de origen de conformación ya estaba jugando en los campeonatos oficiales organizados por la Liga de Fútbol de Las Flores. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible dirán los integrantes de este novel club florense que el 13 de Agosto renovará sus autoridades y seis días más tarde estará de festejo por sus tres años como institución. En su debut en el Apertura 2021, presentó cuatro categorías (Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 25 ) y meses después en el clausura del mismo año debutó en Primera división. La apuesta se siguió redoblando y al Futbol Femenino, que también forma parte del entramado futbolístico del tricolor, en el Apertura 2022, se le añadió la categoría menor Sub 11. Para el Clausura, el presidente Luis Abraham, confirmó la participación en la divisional Sub 9 y además en la segunda semana de vacaciones arrancará con su Escuelita de Fútbol Mixta que será gratuita para todos los pibes y pibas. César Suarez , uno de los muchachos que integran la comisión directiva, se encarga de recorrer los distintos barrios de la ciudad e invita a los chicos a participar en la vida de deportiva de El Potrero. Y así, con ese esfuerzo y compromiso social logran juntar el número de jugadores que se necesitan para conformar los planteles que juegan en los campeonatos oficiales y que le dan una vida particular a este nuevo club. El Potrero sigue apostando al futuro, trabaja ahora con los pibes en la canchita del Barrio Obrero y con los grandes en el CEF N° 6. Sueña con tener sus propias instalaciones y ya se prepara para afrontar una nueva etapa futbolística. No hay dudas que para ello, la misión sigue siendo, no retroceder y seguir alimentando sus sueños. En casi tres años, ya lo han demostrado y ahora esperan que lo mejor este por venir.

