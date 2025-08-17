El puntero Ferro arriesga su invicto ante el Hollín

En el clásico ferroviario el líder del “Clausura 2025” va de visitante. Los “Carboneros”, con todos sus refuerzos, lo esperan en el estadio de Juventud Unida. El partido, que será transmisión de FM ALPHA 91.5, comenzará a las tres y media de la tarde. En tanto, en cancha del CEF N° 6, juegan desde las 13,30 El Taladro y Atlético Las Flores y luego Juventud Deportiva frente a Barrio Traut.

Por Flavio Iacomini

Fotografía: Jonyy Agostino

El gol y el grito de Iván Garcete antes del primer cuarto de hora del segundo tiempo del domingo pasado ante El Taladro, llevó al equipo de Luciano Bertamino al solitario primer lugar en la tabal de posiciones del torneo oficial Clausura de Primera división del fútbol florense.

Este domingo, si bien a Ferro solo pueden alcanzarlo en el primer lugar Barrio Traut y Atlético Las Flores, si es que ganan, los albicelestes intentarán seguir sumando, pero enfrente seguro tendrán un duro rival.

El Hollín, dirigido técnicamente por Eduardo Sandez, ha jugado solo un partido en el torneo y lo empató ante el buen Juventud Unida, pero no obstante ya demostró que será uno de los candidatos.

En la reedición del viejo clásico de dos clubes que nacieron con el aura del ferrocarril de nuestra ciudad, el encuentro de hoy por la tarde aparece como por demás interesante para los espectadores que seguro en buen número acompañarán a estos dos equipos en la tercera fecha del certamen. Antes, a las 12 del mediodía, en el mismo estadio, jugarán en Futbol Femenino de Primera división, las chicas de El Holíin y Ferrocarril Roca, después 13,30 Hs la divisional reserva de los carboneros y ferroviarios.

La tercera fecha del Clausura de Primera se completará con dos partidos a disputarse en el estadio del CEF N° 6.

En el Orestes Propato jugarán a las 13,30 El Taladro y Atlético Las Flores, mientras que luego, 15,30, se cruzarán los equipos de Deportiva y Barrio Traut. Juventud Unida, en la tercera, ha quedado con fecha libre.

About The Author