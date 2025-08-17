Hockey: Las Leoncitas golearon 4-1 a Chile y serán finalistas del Panamericano Junior

Con la presencia de la florense Victoria Falasco, el equipo argentino derrotó este domingo 4-1 a Chile por una de las semifinales del certamen que se disputa en Asunción del Paraguay. La final será frente al ganador del cruce entre Uruguay y Estados Unidos. Se trata del último certamen oficial preparatorio para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

