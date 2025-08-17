Patín Artístico Juventud Deportiva: excelentes resultados en Azul

Patín Artístico Juventud Deportiva: excelentes resultados en Azul1 minuto de lectura
El día sábado 16 del corriente mes las alumnas del club Juventud Deportiva participaron del torneo amistoso organizado por el club Vélez Sarsfield de Azul.
Los resultados fueron los siguientes :
1° Prieto Irina
1° Dorronsoro Paz
1° García Juana
1° Andrés Tatiana
2° Teves Bianca
3° Griffiths Delfina
1° Delgado Mila
1° Arrua Martina
2° Dunne Emma
1° Mercere Mía
4° Aguirre Solange
1° Jacquet Valentina
4° Prieto Tania
1° Tapia Ruth
6° Farías Juana
2° Caputo Paulina
1° Mercere Bianca
5° Pasos Jana
1° Siri Carola
2° Polito Uma
4° Ramella Juana
4° Duarte Antonia
6° Labolita Lola
3° Repetto María Paz
Categoría Incentivo: García Martina, Repetto Fátima