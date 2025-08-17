Boxeo: tercera victoria de Karim Crücce en el profesionalismo

El pugilista florense derrotó el pasado sábado por KO técnico en la cuarta vuelta al bonaerense Fabio Palacios. El combate estaba encuadrado en la división de los pesados y pactado a la distancia de seis vueltas. Pese a ser un boxeador mucho más experimentado en el plano profesional, el tigrense no contó con las herramientas para superar la propuesta del hombre de Las Flores. Crücce, en cambio, supo exponer su calidad y recursos boxísticos con paciencia, trabajo y solidez en los golpes con el respaldo de un buen planteo elaborado por su equipo encabezado por su padre Walter. A lo largo de los asaltos y hasta la definición, Karim exhibió versatilidad y variedad en ofensiva para efectuar con potencia las descargas. En el cuarto capítulo el árbitro Soraire con criterio decidió parar las acciones del combate.

Fuente: TyC Sports

