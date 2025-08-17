17 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Boxeo: tercera victoria de Karim Crücce en el profesionalismo

1 minuto de lectura
17 minutos atrás Fm Alpha

El pugilista florense derrotó el pasado sábado por KO técnico en la cuarta vuelta al bonaerense Fabio Palacios. El combate estaba encuadrado en la división de los pesados y pactado a la distancia de seis vueltas. Pese a ser un boxeador mucho más experimentado en el plano profesional, el tigrense no contó con las herramientas para superar la propuesta del hombre de Las Flores. Crücce, en cambio, supo exponer su calidad y recursos boxísticos con paciencia, trabajo y solidez en los golpes con el respaldo de un buen planteo elaborado por su equipo encabezado por su padre Walter. A lo largo de los asaltos y hasta la definición, Karim exhibió versatilidad y variedad en ofensiva para efectuar con potencia las descargas. En el cuarto capítulo el árbitro Soraire con criterio decidió parar las acciones del combate.

Fuente: TyC Sports

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

El Día del Niño se festejó en FM Alpha con un súperprograma lleno de regalos

2 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Juventud Deportiva: excelentes resultados en Azul

35 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hockey: Las Leoncitas golearon 4-1 a Chile y serán finalistas del Panamericano Junior

56 minutos atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

El Día del Niño se festejó en FM Alpha con un súperprograma lleno de regalos

2 segundos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Boxeo: tercera victoria de Karim Crücce en el profesionalismo

17 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Patín Artístico Juventud Deportiva: excelentes resultados en Azul

35 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hockey: Las Leoncitas golearon 4-1 a Chile y serán finalistas del Panamericano Junior

56 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.