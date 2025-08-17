17 de agosto de 2025

El Día del Niño se festejó en FM Alpha con un súperprograma lleno de regalos

2 minutos atrás Fm Alpha

La 91.5 celebró con los «peques» florenses su día con un maratónico programa de siete horas seguidas de duración. Fue el pasado viernes de 13 a 20hs. donde hubo premios, sorteos, canciones, llamados telefónicos, sorpresas, música en vivo y mucha diversión. El megaprograma, iniciativa de nuestra radio, estuvo conducido por Soledad Rodríguez, Milagros Cáceres, Diego Rodríguez, Jael Viera, Daniel Couzelo, Flavia Benavídez, Verónica Sassali, Horacio Gómez, Mariana Minoli y Nahuel Almirón, entre otros. En el cierre, estuvo nuestro director, Ernesto César Varela, quien se mostró muy contento con el contundente éxito del envío radial realizado por segundo año consecutivo. ¡Felicitaciones a todos!.

