Florenses cargados de Premios en la 6ª Exposición Nacional de Aves De Raza

También se llevó a cabo el concurso de fotografía, siendo reconocido nuestro Walter Nicoliello.

El Centro Avícola Las Flores, integrante de La Comisión Avícola Del Sur Del Salado, desea informar que su socio Néstor Ferreyra ha obtenido el premio mayor, » 1er. Premio, campeón, gran campeón y mejor ejemplar de la muestra» en La 6ª Exposición Nacional de Aves De Raza, Conejos y Afines, sede Ayacucho 2025, asimismo obtuvo 10 premios menores, el socio Guillermo Fea, obtuvo 9 premiaciones, mientras que el socio Pucci Luis Guillermo fue galardonado con 2 grandes campeones y 11 distinciones menores, dicha exposición se llevo a cabo en el predio de La Fiesta Nacional Del Ternero y Día de La Yerra, donde participaron 655 ejemplares de gallinas, conejos y palomas, provenientes de 6 provincias, 115 expositores, desplegaron en la Ciudad de Ayacucho sus mejores ejemplares, 9 y 40 razas de gallinas distintas y 72 variedades de color, engalanaron del 11 al 17 de Agosto pasado la ciudad Bonaerense, dentro de esta importante muestra, se desarrollo un concurso de fotografía, resultando ganador en 1er. Puesto y 3ro.

Imágenes elegidas por el jurado

