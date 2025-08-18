Mauro Pasam es parte de una empresa familiar dedicada desde hace muchos años a la fabricación de bolsas plásticas. Encargado del día a día de la compañía, hoy señala que pudo comprobar de primera mano “la huella nociva que genera la fabricación, manipulación y uso del plástico en la vida diaria y empresarial”. Decidido a compensar ese impacto ambiental negativo de su propia actividad, en 2023 fundó junto con su hija Camila un pequeño emprendimiento paralelo para fabricar bolsas 100% compostables a base de caña de azúcar y almidón de maíz. Y para que no quedaran dudas sobre su propósito le pusieron el nombre de “Conciencia circular”. El emprendimiento, que funciona sobre la base industrial de la fábrica familiar de bolsas plásticas, tiene un objetivo que colisiona en algún punto con los intereses familiares: se propone lograr una reducción significativa en la acumulación de residuos plásticos.

Fuente: Ámbito

About The Author