El Hollín le sacó el invicto a Ferro en un partido que terminó antes por incidentes con un línea

Fue victoria del “carbonero” por 2 a 0 con goles de Emanuel Pedernera y Carlos López. El árbitro Marcos Ortigoza de La Plata, suspendió el partido a los 16 minutos del segundo tiempo. Uno de los dos líneas acusó una agresión y el juez del encuentro decidió no seguir el juego. Ferro terminó con nueve por las expulsiones de Enzo Molina y Santiago Magno.

(Por Flavio Iacomini)

Final antes de tiempo en cancha de Juventud Unida luego que uno de los asistentes del árbitro platense Marcos Ortigoza, recibiera un golpe cuando fue rodeado por los jugadores y quedara de espaldas al alambrado. Tras estos incidentes iniciales, a los 16 minutos del segundo tiempo, el árbitro decidió no seguir el partido. Entre las múltiples versiones que comenzaron a correr después, se dice también que en el torbellino, un simpatizante le pegó al juez de línea en cuestión a pesar de separarlos el alambrado perimetral, de allí su indisposición posterior.

Luego del segundo gol de El Hollín conseguido por Carlos López, tras una gran asistencia de Jonatán Tello a los 10 minutos y después de la mala reacción de los ferroviarios, en los incidentes se fue expulsado el defensa Santiago Magno.

Un minuto después del revuelo y de la roja del “Colo”, el partido había recomenzado pero el asistente del banderín no se encontraba en condiciones de seguir y fue así que Ortigoza decretó el final del partido en el minuto 61 de los 90 reglamentarios.

La tempranera expulsión por una fuerte infracción del capitán Enzo Molina a los 15 minutos iniciales, presagió una tarde pesada para el equipo campeón del Apertura. A esto se le sumó el agarrón en el área de Iván Lozano sobre Jony Tello a los 39 minutos que derivó en el penal para el aurinegro. La ejecución desde los doce pasos del nueve Emanuel Pedernera fue el primer gol del equipo de Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti, un hecho que también generó discusiones de jugadores de Ferro con el goleador rauchense a quien los ferroviarios acusaron de haberles “dedicado” la conquista.

Desde el arranque del segundo tiempo la dupla técnica de El Hollín mandó a la cancha a “Carli” López y Nicolás Suarez (ex el Porvenir).

Con más espacios para la contra, el talento de Jonatán Tello y varios picos altos de rendimiento en el carbonero en todas sus líneas, que incluyó también esto el buen nivel de su joven arquero Juan Manuel Aguirre que se mostró seguro, El Hollín hasta los incidentes de los16 minutos, consumó una victoria inobjetable que lo acercó al liderazgo que aun mantienen los ferroviarios con seis puntos y un partido más jugado que los aurinegros.

Lo antes contado y a pesar de lo que vendrá, Ferro, que ha recibido siete expulsiones en los tres partidos que disputó, un tanto diezmado, el próximo domingo de local recibirá a un entonado Juventud Unida.

El Hollín, con cuatro puntos ya conseguidos, tras las mieles de su victoria de ayer domingo, esperará por Atlético Las Flores e intentará seguir en su racha victoriosa.

El Hollín: Juan Manuel Aguirre, Guillermo Tus, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Luciano López, Facundo Zapata, Enzo Aguirre, Emanuel Pedernera, Jonatán Tello, Maximiliano Canova. Relevos: Benjamín Aguirre, Braian Fosco, Matías Hemen, Agustín Safiri, Carlos López, Nicolás Suarez, Nelson Franco. D.T: Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti, P.F: Leandro Bulzomi.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Santiago Magno, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Iván Garcete, Iván Lozano, Estanislao Iglesias, Facundo Eluaiza, Mauro López, Mauro Ramos, Valentín Ferrai. Relevos: Santiago Gimenez, Raúl Delgado, Luciano Donadio, Dylan Russo, Iván Maldonado, Franco Ailán. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Arbitro: Marcos Ortigoza ( La Plata)

