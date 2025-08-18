Tarde de empates en el CEF Nro. 6

(foto archivo) En el estadio de la Avenida San Martín primero igualaron 0 a 0 Atlético y El Taladro. También sin goles finalizó el partido entre Juventud Deportiva y Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

Por la tercera fecha del Campeonato Oficial de Primera División que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, el domingo en el estadio Orestes Propato del CEF Nª 6, se jugaron dos encuentros.

Con el arbitraje de Gabriel Ordoñe de La Plata, El Taladro y Atlético empataron 0 a 0 en un partido donde en el primer tiempo Atlítico tuvo mayores opciones ofensivas a su favor que merecieron una gran respuesta del arquero de El Taladro Bruno Alegre, de gran partido. El verde también tuvo las suyas que obligaron al 1 rojinegro Tomás Felice a esforzarse en más de una ocasión.

En el segundo tiempo, el árbitro del partido expulsó a Jonatán Quiñones y Agustín Alcaráz de Atlético Las Flores.

En el segundo encuentro disputado en el mismo estadio, con Leonel Oroná de Lanús como árbitro principal Juventud Deportiva logró su primer punto en el torneo al igualar sin goles ante Barrio Traut: En el amarillo, se produjo el regreso del central Alejo Giudice, tras una operación de rotura de ligamentos que lo tuvo año y medio sin jugar. Con este empate, el equipo de Dardo Rivarola trepò al segundo lugar compartido con Juventud Unida, El Hollin y Atlético Las Flores, que con cuatro unidades cada uno ya están a dos puntos del lider Ferrocarril Roca.

