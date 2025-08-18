BM – lunes 18 de agosto

LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ – «En la infancia reside el poder de imaginar un mundo mejor» Niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria y Jardín Maternal, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano, festejaron el Día de la Niñez y disfrutaron de una jornada repleta de juegos, color, alegría y sobre todo mucho amor.

TALLER INTENSIVO DE MARKETING DIGITAL: INSCRIPCIONES ABIERTAS Punto Digital abre una nueva propuesta orientada a toda persona que desee conocer o mejorar las técnicas y estrategias de ventas y promociones en línea. El Taller Intensivo de Marketing Digital dará inicio este jueves 21 de agosto, constará de tres clases, de 10 a 11.30 horas y se realizará en la sede de Punto Digital, Alem y Gral. Paz. En las clases se trabajará sobre las diferencias de las redes sociales, haciendo especial hincapié en Facebook, Instagram y Tiktok. También sobre la audiencia específica, el storytelling y las fotografías de productos. Los interesados pueden inscribirse ingresando al siguiente link: https://forms.gle/jeeRsrDwEX6JqiY87 o de 8 a 14 horas en Alem y Gral. Paz, subsuelo.

SUEÑO CUMPLIDO PARA JUVENTUD DEPORTIVA CON LA INAUGURACIÓN DE SU ESTADIO La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al Club Juventud Deportiva por inaugurar su estadio en el predio ubicado sobre la Ruta 30, entre Pte. Perón y Abel Guaresti. El sábado 16 de agosto de 2025 no fue un día más para la entidad “Albiverde”, sino que significó una jornada histórica porque volvió a ser local en los torneos que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, donde por la tercera fecha enfrentó a Asociación Juvenil Barrio Traut en las categorías Sub 9, Sub 11, Sub 15, Sub 17 y Reserva. Mucho esfuerzo, trabajo y horas dedicadas a esta iniciativa hecha realidad, con el gran aporte de dirigentes, allegados y colaboradores de la institución presidida por Leo Sielas, que el próximo año arribará a su centenario. Durante los festejos estuvieron presentes los actuales dirigentes y ex miembros de Comisión Directiva, además del intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante; Fabián Blanstein; y el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz (que además es nieto de Lindolfo Lombardo, primer presidente de Juventud Deportiva), entre otras autoridades. Este es el comienzo de un interesante proyecto que continuará con más obras, apostando al crecimiento del Club y en beneficio de los jóvenes, que les permite disfrutar de este hermoso deporte y a su vez mejorar su calidad de vida haciendo actividad física.

