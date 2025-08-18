TaeKwon-Do en El Palomar: florenses aprobaron exámenes con altas calificaciones

Ayer domingo 17 se llevaron a cabo dos exámenes para cinturones negros de TaeKwon-Do en El Palomar (Buenos Aires) teniendo la participación del Instructor Mayor Cristian Amatriain, avanzando a 5to Dan, Sabon Alejandro Menant, avanzando a 3er. Dan y, El Sabon Antonio Moro, alumno directo de Cristian Amatriain, rindiendo para su cinturón negro 1er Dan. La primer examinacion fue hecha por el Master Julio Penayo, 8vo Dan, e instructores mayores, a quienes rindieron para 4to y 5to Danes. Cristian Amatriain obtuvo la máxima calificacion, siendo esta la de «Excelente». Presentando de manera prolija tanto la teoria, que se toma de forma oral, la parte física, que demuestra el nivel técnico, y un proyecto de trabajo de investigación, trayendo a tema algo relacionado con el TaeKwon-Do y otras areas a elección. El Sabon Alejandro Menant y Sabon Antonio Moro, rindieron posteriormente, junto a practicantes que se recibieron tambien de 1ros a 3ros danes. La entidad es Asociación de TaeKwon-Do Gral San Martín, con personería jurídica y los titulos recibidos de manera nacional e interlacional son documentos de mucha importancia. Los tres, muy contentos, volvieron a la ciudad siendo más avanzados llevando con orgullo y responsabilidad esta nueva jerarquia, para seguir creciendo y motivar a otros dando un gran ejemplo. Gracias a todos los que son parte constante de la actividad, dentro y fuera, ayudando o estando. Vienen proximamente dos objetivos muy grandes para el grupo del SabunNim Cristian Amatriain V dan CHITF . El primero, ahora el 30 de agosto, rinden examen los cinturones de color, todo el grupo a cargo. Y el segundo objetivo proximo es la participacion del torneo mundial de sus alumnos Naira Garay y Francisco Menendez, en Octubre. Invitados tod@s a formar parte, ya que de eso se trata, empezar e ir caminando paso a paso en los progresos.

