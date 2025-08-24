El puntero Ferro juega con uno de los cuatro segundos

En su estadio “27 de abril”, el equipo líder del Clausura recibirá desde las 15 Hs a Juventud Unida: Los albirrojos están a dos puntos de los ferroviarios. El Partido será transmisión de FM ALPHA 91.5.

En tanto en el estadio del CEF N° 6, desde las 13,30 se cruzarán Juventud Deportiva y El Taladro, mientras que en la misma cancha desde 15,30 chocarán Atlético Las Flores y El Hollín.

Por Flavio Iacomini

En el marco de la cuarta fecha del Campeonato Oficial Clausura 2025 que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, hoy domingo desde la tres de la tarde se podrá observar un buen partido entre dos equipos que ya se conocen y mucho.

Ferrocarril Roca, en su cancha de Avellaneda y Vidal, buscará la recuperación después de su derrota por 2 a 0 ante El Hollín, en un encuentro que terminó antes de tiempo por incidentes y en donde Ferro, en ese partido sufrió las expulsiones de Enzo Molina y Santiago Magno.

Para su choque de esta tarde, sumará los regresos del delantero Lautaro Acosta y del defensor Adrián Araujo.

Su rival Juventud Unida, en su última presentación en el certamen goleó por 3 a 0 a Barrio Traut por lo que los albirrojos llegarán entonados a este encuentro cargado de expectativa.

La radio de Frecuencia Modulada FM ALPHA 91.5, trasmitirá este encuentro entre el puntero y uno de los cuatro segundos del campeonato oficial del futbol florense.

Por otra parte, en el estadio Orestes Propato de la avenida San Martín, jugarán allí a primer término Juventud Deportiva y El Taladro, dos equipos que con un punto cada uno están en el fondo de la tabla de posiciones. Una victoria para cualquiera de los dos, mejor los posicionaría. Este partido arrancará a la una y media de la tarde.

En tanto a las 15,30, en el mismo estadio del CEF N° 6, Atlético Las Flores y El Hollín, cerrarán la jornada dominical de cuarta fecha.

Los dos equipos marchan segundos con cuatro puntos. El pasado fin de semana, los rojinegros igualaron con El Taladro, mientras que El Hollín logró una resonante victoria ante Ferro, un hecho que generó una carga de motivación extra en el conjunto de Eduardo Sandez para el partido de este domingo.

Barrio Traut, otro de los cuatro segundos, este fin de semana ha quedado con fecha libre.

