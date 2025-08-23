Fin de semana con mañanas frías y tardes templadas

Luego de las lluvias que afectaron nuestra ciudad y gran parte de la provincia de Buenos Aires a comienzos de semana como consecuencia de una ciclogénesis, el panorama meteorológico muestra un cambio radical. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que los próximos días estarán marcados por temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin pronóstico de precipitaciones, ofreciendo así un anticipo de la primavera, que comenzará formalmente en menos de un mes. Para este sábado 23 de agosto se esperan condiciones despejadas hacia la tarde y la noche. Las temperatura máxima será de 15 grados, configurando un día ideal para actividades al aire libre. El domingo 24, en tanto, el clima será algo más fresco en las primeras horas, con una mínima prevista de apenas 3 grados, pero con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, cuando se alcanzarán los 17 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo la tendencia de buen tiempo. ¡A disfrutar!.

