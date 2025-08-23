Concejo Deliberante: funcionarios se reunieron con los bloques políticos

En primer lugar se contó con la presencia del Secretario de Salud, Eduardo Zapata, quien brindó información y respondió consultas vinculadas a la atención de emergencias en la vía pública. Luego, participó el Secretario de Economía y Modernización, Duilio Puente, con quien se dialogó sobre diferentes proyectos relacionados con la unificación de solicitudes, sugerencias y consultas de vecinos. Finalmente, se dio tratamiento a los demás expedientes que serán abordados en la próxima Sesión del Honorable Concejo Deliberante.