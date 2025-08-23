23 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: funcionarios se reunieron con los bloques políticos

1 minuto de lectura
12 minutos atrás Fm Alpha
El pasado jueves el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, encabezó una nueva Reunión de Comisión Plenaria.
En primer lugar se contó con la presencia del Secretario de Salud, Eduardo Zapata, quien brindó información y respondió consultas vinculadas a la atención de emergencias en la vía pública. Luego, participó el Secretario de Economía y Modernización, Duilio Puente, con quien se dialogó sobre diferentes proyectos relacionados con la unificación de solicitudes, sugerencias y consultas de vecinos. Finalmente, se dio tratamiento a los demás expedientes que serán abordados en la próxima Sesión del Honorable Concejo Deliberante.
Fuente: Prensa HCD

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Fin de semana con mañanas frías y tardes templadas

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ultima semana para visitar «Contra Viento y Marea» en MAPA

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Beatríz Juárez Lecona productora agropecuaria: “El canal que se desbordó, es un mar”.

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fin de semana con mañanas frías y tardes templadas

1 minuto atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: funcionarios se reunieron con los bloques políticos

12 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ultima semana para visitar «Contra Viento y Marea» en MAPA

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Beatríz Juárez Lecona productora agropecuaria: “El canal que se desbordó, es un mar”.

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.