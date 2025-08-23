Concejo Deliberante: funcionarios se reunieron con los bloques políticos

Concejo Deliberante: funcionarios se reunieron con los bloques políticos1 minuto de lectura
El pasado jueves el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, encabezó una nueva Reunión de Comisión Plenaria.
En primer lugar se contó con la presencia del Secretario de Salud, Eduardo Zapata, quien brindó información y respondió consultas vinculadas a la atención de emergencias en la vía pública. Luego, participó el Secretario de Economía y Modernización, Duilio Puente, con quien se dialogó sobre diferentes proyectos relacionados con la unificación de solicitudes, sugerencias y consultas de vecinos. Finalmente, se dio tratamiento a los demás expedientes que serán abordados en la próxima Sesión del Honorable Concejo Deliberante.
Fuente: Prensa HCD