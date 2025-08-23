23 de agosto de 2025

Ultima semana para visitar «Contra Viento y Marea» en MAPA

3 horas atrás Fm Alpha

Hasta el próximo sábado 30 de agosto de 17 a 19hs. en MAPA Espacio de Arte (Avda. Rivadavia 489) podrá visitarse la muestra individual del artista platense Alberto Sbarra (arquitecto, pintor y dibujante). «Contra Viento y Marea» está integrada por dibujos y pinturas con acrílico, tintas, grafito, marcadores, acuarelas y collage. Para coordinar días y horarios con cita previa los interesados deberán comunicarse al 02244 -425125.

