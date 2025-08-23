Beatríz Juárez Lecona productora agropecuaria: “El canal que se desbordó, es un mar”.

En la mañana del viernes, conversamos con la productora Beatríz Juárez Lecona que junto con su esposo Carlos, tienen un campo a pocos kilometros del casco urbano. Ante las grandes precipitaciones que se han dado en los últimos meses, más la última lluvia de 80 mm, ha generado desbordes de diversos canales no culminados, limitando más la circulación de los productores.

“Mi situación hoy es que tenemos el campo con un 70% tapado por el agua, en 2016 nos hicieron un canal que atraviesa todo el campo y las obras no se terminaron, entonces rebalsa y expande, en la terminación del campo está la vía, hay dos puentes, uno grande y uno chico, el agua sale por el chico, detrás está el camino a Boerr. El agua busca su curso, va al canal de Risso y de ahí al Salado, a las obras es como que la comenzaron de atrás para adelante y quedó un embudo…entiendo que no soy la única que está perjudicada con el agua, lo que pedimos es que se haga una obra para que el campo quede aliviado, no tenemos problema que pase el agua pero que no desborde…Hice una nota que presenté en la municipalidad, me la recibieron y todavía no tuve contestación, en junio hablé con el intendente, le mandé videos y fotos del lugar. Nos dijeron que van a hacerlo. Ahora empezaré de nuevo e iré a Hidráulica para que se agilice, no quiero molestar a nadie, pero tampoco quiero perjudicarme con esta situación. Queremos que se soluciones esa parte, no sé, si hay que hacer más alcantarillas hacia Boerr…Lo de nosotros es una pérdida económica tremenda, no somos grandes estancieros para invertir, porque la gente de campo a lo único que nos dedicamos es a trabajar, esperamos que en época de seca se pueda hacer algo que es el momento. Comentaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA.

