El semanario «Contexto» cumplió 800 ediciones: ¡Felicitaciones colegas!

Con diversas entrevistas y notas del ámbito local más las secciones ya conocidas (Sociales, Interés General, Deportes, etc.) el reconocido semanario cumplió ayer miércoles 25 de febrero nada menos que 800 números. El medio gráfico, propiedad del colega Leandro Eluaiza -acompañado de un destacado grupo de redactores-, se mantiene inalterable con el paso de los años llegando puntualmente cada semana a nuestra radio como así también a los suscriptores florenses. ¡Felicitaciones amigos!.

