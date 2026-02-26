¿Pueblos Originarios vuelve a ser Roca?

En la pasada sesión extraordinaria del HCD fue leído -y tratado sobre tablas- un despacho de Comisión Plenaria sobre un Proyecto de Resolución elevado en su momento por el Bloque Alianza Juvenil (Parlamento Estudiantil) sobre restituir el nombre original de la calle Pueblos Originarios. «La calle Julio Argentino Roca tiene un valor histórico y cultural significativo para la comunidad de Las Flores. El cambio de nombre a calle Pueblos Originarios puede haber sido realizado en su momento sin considerar la importancia histórica del nombre original. Por eso solicitamos al Departamento Ejecutivo que considere restituir el nombre original de la calle volviendo a denominarse Gral. Julio Argentino Roca», indica parte del texto. Luego de un extenso debate el proyecto fue votado y pasó a archivo por mayoría.

