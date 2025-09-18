El SMN emitió doble alerta amarillo por lluvias para Las Flores

El SMN emitió doble alerta amarillo por lluvias para Las Flores1 minuto de lectura
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el área comprendida (Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte) será afectada en el mediodía del viernes y mediodía/tarde del sábado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. ¡A buscar el paraguas!.