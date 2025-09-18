18 de septiembre de 2025

El SMN emitió doble alerta amarillo por lluvias para Las Flores

1 minuto atrás Fm Alpha

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el área comprendida (Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, General Alvear, General Belgrano, Lobos y Monte) será afectada en el mediodía del viernes y mediodía/tarde del sábado por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. ¡A buscar el paraguas!.

